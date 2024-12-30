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Троє людей постраждали на Харківщині від обстрілів – ХОВА

Події 08:38   30.12.2024
Оксана Горун
Троє людей постраждали на Харківщині від обстрілів – ХОВА

Протягом доби на Харківщині під обстріли потрапили мешканці Куп’янської та Борівської громад, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 30 грудня.

20:40, Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, с. Петропавлівка. Внаслідок влучання дрона постраждав чоловік 40 років, госпіталізований до лікарні. 17:35, Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 63 років і жінка 65 років. Госпіталізовані”, – написав Синєгубов.

Раніше він повідомив, що вночі Харківську область атакували “шахеди”. “Прильоти” є у двох районах: два – в Чугуївському та один – у Люботині Харківського району. Обійшлося без постраждалих.

Пожежа виникла через “приліт” БПЛА по Чугуївському району, повідомили в ДСНС. Горіла господарча споруда на площі 15 квадратних метрів, будинок також постраждав.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині під обстріли потрапили мешканці Куп’янської та Борівської громад, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 30 грудня".