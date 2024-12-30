Шахед ударив поблизу житлових будинків на Харківщині – ДСНС
ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило: уночі на 30 грудня “шахед” викликав пожежу в Чугуївському районі.
“Вночі в результаті удару безпілотника по житловому сектору села Таранівка Зміївської громади Чугуївського району сталася пожежа у господарчій споруді на площі 15 м кв. Пошкоджено поруч розташований житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає”, – поінформувала пресслужба України в Харківській області.
Рятувальники зазначили: це була єдина пожежа за добу, яка виникла через російські обстріли.
Нагадаємо, повітряна тривога, оголошена через наліт російських БПЛА, тривала в Харківській області з 20:28 29 грудня до 01:41 30-го. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ інформували про рух безпілотників у бік Харкова, але в місті обійшлося без вибухів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, пожежа, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 07:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило: уночі на 30 грудня “шахед” викликав пожежу в Чугуївському районі".