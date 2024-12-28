Події фронту на Харківщині за тиждень – огляд МГ «Об’єктив» (відео)

МГ «Об’єктив» підготувала огляд головних подій на фронті в Харківській області за тиждень.

Окупанти «не заспокояться» до березня: що відбувається на Куп’янщині

За словами командира батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, окупанти мають одну головну мету до Нового року – окупацію Куп’янська. Проте дедлайн із захоплення кілька разів переносили – СОУ відбивали штурми та надійно тримали позиції. На думку Федоренка, до березня така динаміка точно буде. Генштаб ЗСУ у зведеннях протягом тижня інформував про бойові дії практично вздовж усього фронту на Куп’янщині. Інститут вивчення війни заявив, що окупанти захопили село Лозова. Українська команда DeepState позначає цей населений пункт як «сіру зону». Військовий аналітик Костянтин Машовець інформує про обмежене просування росіян південніше та північніше Лозової.

У Дворічній – активні бої

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, селище Дворічна наразі знаходиться під контролем ЗСУ. Там ідуть активні бойові дії, періодично там з’являються ворожі війська, українські воїни їх знищують. Тим часом, із населених пунктів поблизу нової зони бойових дій продовжують виїжджати місцеві жителі, розповів начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Це білет в один кінець» – родички окупантів, які вдерлися на територію Харківщини, жаліються

Чергове звернення до диктатора Путіна записали жінки окупантів із військової частини 41611 з міста Гусєв. Кажуть, від появи на Харківщині до зникнення безвісти окупант проживає лише тиждень.

Різдвяний терор

Масований удар по Харкову здійснили російські терористи на Різдво. За даними ХОВА, по місту ударили 13 ракет. А слідом – ще й налетіли 17 «шахедів». Більшість безпілотників приземлили оборонці неба. Ракети ж влучили та відключили в частині Харкова опалення.

Нова тривога у Харкові

Під час різдвяної атаки в Харкові почала звучати нова повітряна тривога. Незвичний звук і голосові повідомлення занепокоїли містян. У мерії повідомили: це ще не диференційована система оповіщення. Просто новими сигналами «допомагають старій системі». Дозволу на окремі тривоги для Харкова від військових досі немає.