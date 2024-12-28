События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео)

МГ «Объектив» подготовила обзор главных событий на фронте в Харьковской области за неделю.

Оккупанты «не успокоятся» до марта: что происходит на Купянщине

По словам командира батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрия Федоренко, оккупанты имеют одну главную цель к Новому году – оккупация Купянска. Однако дедлайн по захвату несколько раз переносили – СОУ отбивали штурмы и надежно держали позиции. По мнению Федоренко, до марта такая динамика будет точно. Генштаб ВСУ в сводках в течение недели информировал о боевых действиях практически вдоль всего фронта на Купянщине. Институт изучения войны заявил, что оккупанты захватили село Лозовая. Украинская команда DeepState обозначает этот населенный пункт как «серую зону». Военный аналитик Константин Машовец информирует об ограниченном продвижении россиян южнее и севернее Лозовой.

В Двуречной – активные бои

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, поселок Двуречная находится под контролем ВСУ. Там идут активные боевые действия, периодически появляются вражеские войска, украинские воины их уничтожают. Тем временем, из населенных пунктов вблизи новой зоны боевых действий продолжают выезжать местные жители, рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Это билет в один конец» — родственники оккупантов, ворвавшихся на территорию Харьковщины, жалуются

Очередное обращение к диктатору Путину записали женщины оккупантов из воинской части 41611 из города Гусев. Говорят, от появления на Харьковщине до пропажи без вести оккупант проживает всего неделю.

Рождественский террор

Массированный удар по Харькову нанесли российские террористы на Рождество. По данным ХОВА, по городу ударили 13 ракет. А следом – еще налетели 17 «Шахедов». Большинство беспилотников приземлили защитники неба. Ракеты попали и отключили в части Харькова отопление.

Новая тревога в Харькове

В рождественскую атаку в Харькове начала звучать новая воздушная тревога. Необычный звук и голосовые сообщения обеспокоили горожан. В мэрии сообщили: это еще не дифференцированная система оповещения. Просто новыми сигналами «помогают старой системе». Разрешения на отдельные тревоги для Харькова от военных до сих пор нет.