БПЛА “Шахед” атакували вночі Харківщину – Синєгубов про наслідки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 30 грудня повідомив про “прильоти” трьох безпілотників типу “Шахед” у Харківській області.

“23:15, Чугуївський р-н, Зміївська ТГ, с.Таранівка. Влучання в господарчу споруду на території домоволодіння, виникла пожежа, яка ліквідована рятувальниками. Інформація про постраждалих не надходила. 23:20, Харківський р-н, Люботинська ТГ, м. Люботин. Падіння уламків “шахеда” на відкриту територію в лісосмузі. 00:05, Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, між с. Печеніги та с. Кицівка. Влучання на відкриту територію поблизу автошляху. Без постраждалих”, – поінформував Синєгубов.

Раніше подробиці “прильоту” по Чугуївському району повідомили в ДСНС. Там зазначили, що горіла господарча споруда на площі 15 квадратних метрів, будинок також постраждав.