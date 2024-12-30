БПЛА “Шахед” атакували вночі Харківщину – Синєгубов про наслідки
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 30 грудня повідомив про “прильоти” трьох безпілотників типу “Шахед” у Харківській області.
“23:15, Чугуївський р-н, Зміївська ТГ, с.Таранівка. Влучання в господарчу споруду на території домоволодіння, виникла пожежа, яка ліквідована рятувальниками. Інформація про постраждалих не надходила. 23:20, Харківський р-н, Люботинська ТГ, м. Люботин. Падіння уламків “шахеда” на відкриту територію в лісосмузі. 00:05, Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, між с. Печеніги та с. Кицівка. Влучання на відкриту територію поблизу автошляху. Без постраждалих”, – поінформував Синєгубов.
Раніше подробиці “прильоту” по Чугуївському району повідомили в ДСНС. Там зазначили, що горіла господарча споруда на площі 15 квадратних метрів, будинок також постраждав.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 07:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 30 грудня повідомив про “прильоти” трьох безпілотників типу “Шахед” у Харківській області".