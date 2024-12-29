Новини Харкова — головне за 29 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:04
Ніч на Харківщині була тихою: коли лунала тривога
Ніч на Харківщині пройшла без тривог. Востаннє її оголосили ще напередодні вранці о 09:04. За даними Повітряних сил ЗСУ, тоді для регіону виникла загроза ракетного удару,
Тривога тривала лише 13 хвилин – відбій у Харківській області (крім Вовчанської та Липецької громади) оголосили вже о 09:17. З того часу загроз для Харкова та області Повітряні сили не фіксували.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".