Новини Харкова — головне за 29 грудня: як минула ніч

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07:04

Ніч на Харківщині була тихою: коли лунала тривога

Ніч на Харківщині пройшла без тривог. Востаннє її оголосили ще напередодні вранці о 09:04. За даними Повітряних сил ЗСУ, тоді для регіону виникла загроза ракетного удару,

Тривога тривала лише 13 хвилин – відбій у Харківській області (крім Вовчанської та Липецької громади) оголосили вже о 09:17. З того часу загроз для Харкова та області Повітряні сили не фіксували.