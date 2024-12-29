Новости Харькова — главное за 29 декабря: как прошла ночь

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07:04

Ночь на Харьковщине была тихой: когда звучала тревога

Ночь на Харьковщине прошла без тревог. Последний раз ее объявили еще накануне утром, в 09:04. По данным Воздушных сил ВСУ, тогда для области возникла угроза ракетного удара,

Тревога длилась всего 13 минут – отбой в Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громады) объявили уже в 09:17. С тех пор угроз для Харькова и области воздушники не фиксировали.