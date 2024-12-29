Новости Харькова — главное за 29 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:04
Ночь на Харьковщине была тихой: когда звучала тревога
Ночь на Харьковщине прошла без тревог. Последний раз ее объявили еще накануне утром, в 09:04. По данным Воздушных сил ВСУ, тогда для области возникла угроза ракетного удара,
Тревога длилась всего 13 минут – отбой в Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громады) объявили уже в 09:17. С тех пор угроз для Харькова и области воздушники не фиксировали.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 07:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".