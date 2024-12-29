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Новости Харькова — главное за 29 декабря: как прошла ночь

Украина 07:04   29.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 29 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:04

Ночь на Харьковщине была тихой: когда звучала тревога

Ночь на Харьковщине прошла без тревог. Последний раз ее объявили еще накануне утром, в 09:04. По данным Воздушных сил ВСУ, тогда для области возникла угроза ракетного удара,

Тревога длилась всего 13 минут – отбой в Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громады) объявили уже в 09:17. С тех пор угроз для Харькова и области воздушники не фиксировали.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 07:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".