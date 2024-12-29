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Ночью в Салтовском районе горела пятиэтажка, пострадали двое людей – ГСЧС

Происшествия 09:51   29.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в Салтовском районе горела пятиэтажка, пострадали двое людей – ГСЧС

Всего в течение суток спасатели выезжали тушить семь пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за возгораний, которые произошли накануне в Харькове, погиб человек, еще двое пострадали. Вначале пожар возник в частном секторе в Шевченковском районе.

«По прибытию на место вызова спасатели установили, что горела крыша и комната дома на площади 30 кв. На месте пожара обнаружено тело погибшей 80-летней женщины. В 11:20 пожар был ликвидирован. Причина ее возникновения устанавливается», – отметили в ГСЧС.

Еще один пожар спасатели тушили уже ночью – в Салтовском районе. Там горела квартира на втором этаже пятиэтажки.

«Площадь пожара составила 20 кв. Пострадали 2 человека: женщина 1982 года и мужчина 1976 года рождения. Они были госпитализированы в медицинское учреждение. Также 6 человек были выведены на свежий воздух. Причина возгорания устанавливается», – добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 09:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток спасатели выезжали тушить семь пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".