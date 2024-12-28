«Осторожные прогнозы» — когда в Харькове полностью восстановят отопление

Заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию с отоплением в Харькове и области после массированного удара РФ 25 декабря.

«По Харькову и области ситуация она и была, и остается достаточно непростой сейчас, ведь из-за обстрела 25 декабря без тепла осталось почти полмиллиона абонентов. Это для понимания очень большое количество. И в городе возникли проблемы к тому времени еще и с водоснабжением, которые удалось уже урегулировать. Следует отдать должное профессиональным действиям всех профильных служб за тот огромный объем работы, который уже сделан. Это дает положительные сдвиги», – отметил Ковальчук.

По его данным, тепло уже вернули более чем для 400 тысяч абонентов, сейчас процесс восстановления продолжается. У около 100 тысяч потребителей еще нет отопления.

«И осторожные прогнозы дают надежду, что в ближайшее время тепло может быть возвращено всем абонентам этих громад», — заявил Ковальчук.

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Напомним, серия взрывов началась в городе 25 декабря около 06:00. По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.

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