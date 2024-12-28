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«Обережні прогнози» – коли у Харкові повністю відновлять опалення (відео)

Суспільство 17:09   28.12.2024
Вікторія Яковенко
«Обережні прогнози» – коли у Харкові повністю відновлять опалення (відео) Фото: Харківська міськрада

Заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук в етері нацмарафону прокоментував ситуацію з опаленням в Харкові та області після масованого удару РФ 25 грудня.

«По Харкову та області ситуація вона і була, і залишається достатньо непростою зараз, адже через обстріл 25 грудня без тепла залишилось майже пів мільйона абонентів. Це для розуміння дуже велика кількість. І в місті виникли проблеми на той час ще й з водопостачанням, які вдалося врегулювати вже. Варто віддати належне професійним діям всіх профільних служб за той величезний обсяг роботи, який вже було зроблено. Це дає позитивні зрушення», – зазначив Ковальчук.

За його даними, тепло вже повернули для понад 400 тисяч абонентів, наразі процес відновлення триває. Близько у 100 тисяч споживачів ще немає опалення.

«І обережні прогнози дають сподівання, що найближчим часом тепло може бути повернуто до всіх абонентів цих громад», – заявив Ковальчук.

Відео: національний марафон “Єдині новини”

Нагадаємо, серія вибухів розпочалася в місті 25 грудня близько 06:00. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі.  До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.

Читайте також: Близько 112 тисяч жителів Харкова та області залишаються без опалення

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 17:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук в етері нацмарафону прокоментував ситуацію з опаленням в Харкові та області після масованого удару РФ 25 грудня.".