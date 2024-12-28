Близько 112 тисяч жителів Харкова та області залишаються без опалення
На Харківщині продовжують відновлювати теплопостачання після атаки РФ на Різдво, 25 грудня.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, станом на ранок 28 грудня без опалення залишаються близько 85 тисяч абонентів Харкова та 27 тисяч абонентів громад Харківського району.
«Усі профільні служби працюють над підключенням тепла до домівок людей», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, серія вибухів розпочалася в місті 25 грудня близько 06:00. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції 26 грудня повідомив, що У Харкові та області не відключатимуть світло. Принаймні поки що. Це, за словами начальника ХОВА, «принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків’ян». Поки опалення не відновлять повністю, не вимикатимуть електрику, щоб люди могли включити обігрівачі, заявив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, опалення, тепло, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 09:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують відновлювати теплопостачання після атаки РФ на Різдво, 25 грудня.".