Около 112 тысяч жителей Харькова и области остаются без отопления
На Харьковщине продолжают восстанавливать теплоснабжение после атаки РФ на Рождество, 25 декабря.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, на утро 28 декабря без отопления остаются около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов громад Харьковского района.
«Все профильные службы работают над подключением тепла к домам людей», – отметил Синегубов.
Напомним, серия взрывов началась в городе 25 декабря около 06:00. По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.
Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции 26 декабря сообщил, что в Харькове и области не будут отключать свет. По крайней мере, пока. Это, по словам начальника ХОВА, «принципиальная позиция правительства для того, чтобы поддержать харьковчан». Пока отопление не будет восстановлено полностью, не будут выключать электричество, чтобы люди могли включить обогреватели, заявил Синегубов.
Читайте также: Баллоны с газом получили жители Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, опалення, отопление, тепло, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Около 112 тысяч жителей Харькова и области остаются без отопления»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 09:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают восстанавливать теплоснабжение после атаки РФ на Рождество, 25 декабря.".