Около 112 тысяч жителей Харькова и области остаются без отопления

На Харьковщине продолжают восстанавливать теплоснабжение после атаки РФ на Рождество, 25 декабря.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, на утро 28 декабря без отопления остаются около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов громад Харьковского района.

«Все профильные службы работают над подключением тепла к домам людей», – отметил Синегубов.

Напомним, серия взрывов началась в городе 25 декабря около 06:00. По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.

Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции 26 декабря сообщил, что в Харькове и области не будут отключать свет. По крайней мере, пока. Это, по словам начальника ХОВА, «принципиальная позиция правительства для того, чтобы поддержать харьковчан». Пока отопление не будет восстановлено полностью, не будут выключать электричество, чтобы люди могли включить обогреватели, заявил Синегубов.

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