ДСНС: вночі в Харкові горіла п’ятиповерхівка, постраждали двоє людей

Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити сім пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Через загоряння, що сталися напередодні в Харкові, загинула людина, ще двоє постраждали. Спочатку пожежа виникла у приватному секторі у Шевченківському районі.

“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горів дах та кімната будинку на площі 30 м кв. На місці пожежі виявлено тіло загиблої 80-річної жінки. О 11:20 пожежу було ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється“, – зазначили у ДСНС.

Ще одну пожежу рятувальники гасили вже вночі – у Салтівському районі. Там горіла квартира на другому поверсі п’ятиповерхівки.

“Площа пожежі склала 20 м.кв. Постраждали 2 людини: жінка 1982 року народження та чоловік 1976 року народження. Вони були госпіталізовані до медичного закладу. Також 6 чоловік було виведено на свіже повітря. Причина загоряння встановлюється“, – додали рятувальники.