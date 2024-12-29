ДСНС: вночі в Харкові горіла п’ятиповерхівка, постраждали двоє людей
Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити сім пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Через загоряння, що сталися напередодні в Харкові, загинула людина, ще двоє постраждали. Спочатку пожежа виникла у приватному секторі у Шевченківському районі.
“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горів дах та кімната будинку на площі 30 м кв. На місці пожежі виявлено тіло загиблої 80-річної жінки. О 11:20 пожежу було ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється“, – зазначили у ДСНС.
Ще одну пожежу рятувальники гасили вже вночі – у Салтівському районі. Там горіла квартира на другому поверсі п’ятиповерхівки.
“Площа пожежі склала 20 м.кв. Постраждали 2 людини: жінка 1982 року народження та чоловік 1976 року народження. Вони були госпіталізовані до медичного закладу. Також 6 чоловік було виведено на свіже повітря. Причина загоряння встановлюється“, – додали рятувальники.
Читайте також: «Обережні прогнози» – коли у Харкові повністю відновлять опалення
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: возгорание, ГСЧС, пожежа, спасатели, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДСНС: вночі в Харкові горіла п’ятиповерхівка, постраждали двоє людей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 09:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити сім пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.".