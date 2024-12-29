О ситуации с теплом на Харьковщине и последствиях ударов РФ, сообщил Синегубов

Об обстрелах, которые зафиксировали в Харьковской области в течение суток, проинформировал в утренней сводке за 29 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ударов по Харькову за сути не было, однако «прилетало» по области. По данным начальника ХОВА, в этот раз досталось Купянскому району.

«18:00 с. Двуречная. В результате сброса боеприпаса из БПЛА погиб гражданский мужчина», – написал Синегубов.

Также он рассказал о ситуации с теплом на Харьковщине после российских обстрелов.

«На данный момент идет восстановление теплоснабжения в громадах Харьковского района», – уточнил начальник ХОВА.

Напомним, серия взрывов началась в городе 25 декабря около 06:00. По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина. Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе. К вечеру 25 декабря коммунальщики восстановили теплоснабжение в 1400 домах.

Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции 26 декабря сообщил, что в Харькове и области не будут отключать свет. По крайней мере, пока. Это, по словам начальника ХОВА, «принципиальная позиция правительства для того, чтобы поддержать харьковчан». Пока отопление не будет восстановлено полностью, не будут выключать электричество, чтобы люди могли включить обогреватели, заявил Синегубов.

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