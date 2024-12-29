Про ситуацію з теплом на Харківщині та наслідки ударів РФ, повідомив Синєгубов
Про обстріли, які зафіксували на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні за 29 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ударів по Харкову протягом доби не було, проте “прилітало” по області. За даними начальника ХОВА, цього разу дісталося Куп’янському району.
“18:00 ТГ, с. Дворічна. Внаслідок скиду боєприпасу з БПЛА загинув цивільний чоловік“, – написав Синєгубов.
Також він розповів про ситуацію із теплом на Харківщині після російських обстрілів.
“Наразі триває відновлення теплопостачання у громадах Харківського району“, – уточнив начальник ХОВА.
Нагадаємо, серія вибухів розпочалася в місті 25 грудня близько 06:00. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції 26 грудня повідомив, що У Харкові та області не відключатимуть світло. Принаймні поки що. Це, за словами начальника ХОВА, «принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків’ян». Поки опалення не відновлять повністю, не вимикатимуть електрику, щоб люди могли включити обігрівачі, заявив Синєгубов.
Читайте також: Близько 112 тисяч мешканців Харкова та області залишаються без опалення
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про ситуацію з теплом на Харківщині та наслідки ударів РФ, повідомив Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 08:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли, які зафіксували на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні за 29 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".