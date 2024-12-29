Про ситуацію з теплом на Харківщині та наслідки ударів РФ, повідомив Синєгубов

Про обстріли, які зафіксували на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні за 29 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ударів по Харкову протягом доби не було, проте “прилітало” по області. За даними начальника ХОВА, цього разу дісталося Куп’янському району.

“18:00 ТГ, с. Дворічна. Внаслідок скиду боєприпасу з БПЛА загинув цивільний чоловік“, – написав Синєгубов.

Також він розповів про ситуацію із теплом на Харківщині після російських обстрілів.

“Наразі триває відновлення теплопостачання у громадах Харківського району“, – уточнив начальник ХОВА.

Нагадаємо, серія вибухів розпочалася в місті 25 грудня близько 06:00. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі. До вечора 25 грудня комунальники відновили теплопостачання у 1400 будинках.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції 26 грудня повідомив, що У Харкові та області не відключатимуть світло. Принаймні поки що. Це, за словами начальника ХОВА, «принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків’ян». Поки опалення не відновлять повністю, не вимикатимуть електрику, щоб люди могли включити обігрівачі, заявив Синєгубов.