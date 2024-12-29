На Купянском направлении идет бой – данные Генштаба на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлении по состоянию на 16:-00 сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Гатища.

«Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Петропавловки, Кучеровки и Лозовой», – написали в Генштабе.

Один бой на Купянщине все еще продолжается, уточнили в ГШ.