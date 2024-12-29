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На Купянском направлении идет бой – данные Генштаба на 16:00

Украина 17:30   29.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Купянском направлении идет бой – данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлении по состоянию на 16:-00 сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Гатища.

«Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Петропавловки, Кучеровки и Лозовой», – написали в Генштабе.

Один бой на Купянщине все еще продолжается, уточнили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 17:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлении по состоянию на 16:-00 сообщили в Генштабе ВСУ.".