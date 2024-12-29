На Купянском направлении идет бой – данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлении по состоянию на 16:-00 сообщили в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Гатища.
«Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Петропавловки, Кучеровки и Лозовой», – написали в Генштабе.
Один бой на Купянщине все еще продолжается, уточнили в ГШ.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, Купянщина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 17:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлении по состоянию на 16:-00 сообщили в Генштабе ВСУ.".