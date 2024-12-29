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На Куп’янському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00

Україна 17:30   29.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Куп’янському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку станом на 16:00 повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Гатища.

“Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Кучерівки та Лозової”, – написали у Генштабі.

Один бій на Куп’янщині все ще триває, уточнили у ГШ.

Читайте також: Чому 40 км від кордону РФ до Харкова зараз грає на руку ворогові: відповідь ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 17:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку станом на 16:00 повідомили у Генштабі ЗСУ.".