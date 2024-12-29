На Куп’янському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку станом на 16:00 повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Гатища.

“Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Кучерівки та Лозової”, – написали у Генштабі.

Один бій на Куп’янщині все ще триває, уточнили у ГШ.