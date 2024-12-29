На Куп’янському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку станом на 16:00 повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Гатища.
“Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Кучерівки та Лозової”, – написали у Генштабі.
Один бій на Куп’янщині все ще триває, уточнили у ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 17:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку станом на 16:00 повідомили у Генштабі ЗСУ.".