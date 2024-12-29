Чому 40 км від кордону РФ до Харкова зараз грає на руку ворогу: відповідь ЗСУ

Про ситуацію на Харківщині, зміни на лінії фронту та тактику РФ розповів в етері нацмарафону начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов.

Він зазначив, що порівняно з літнім періодом, змін на їхній ділянці відбулося чимало. Зокрема – суттєво вплинули на ситуацію погодні умови.

“Як всі розуміють, краще видно сліди як людей, так і транспорту. Наші хлопці, наприклад, нещодавно так вразили в ФПВ-ку, інженерну техніку противника, екскаватор, який використовувався для зведення фортифікацій. Він заїхав сховатися в лісосмогу, але залишив на снігу сліди. Так що враховувати доводиться багато. В погану погоду важко працювати дроном, а це коригування вогню, розвідка переднього краю. Велике значення має, наскільки підготовлені техніка, зброя та люди до холоду. Треба враховувати бездоріжжя, бо якщо десь застрягнеш, ти – чудова мішень для ударних дронів, мінометів. Відповідне маскування треба використовувати. Враховувати, що противник може помітати будь-яке джерело тепла. Включно, яке використовується елементарно для потреб військовослужбовців, такі як обігрів. Так що зміни суттєві“, – резюмував Ковальов.

Також він відповів на питання ведучого, чи вдається зараз окупантам ефективно використати близьке розташування Харкова до кордону з РФ. А також – як впливає на перебіг бойових дій невелика відстань від держкордону до Бєлгорода.

“Ефективність у цьому є. Це поганий сусід. Сусід – це завжди розмежування лінії державного кордону. Тому близькість безпосередньо, лінія бойового зіткнення безпосередньо, мого підрозділу проходить по лінії державного кордону. Тому наявні сили засоби наші, наявні сили та засоби противника дають змогу наносити ураження в безпосередній близькості, так як ви зауважили. Так що в цьому і є проблема”, – зазначив начальник відділу.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”