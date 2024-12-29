Бої під Вовчанськом: бійці ЗСУ показали, що відбувається на цій ділянці
Відео, на якому наші бійці завдають ударів по позиціях ворога на Вовчанському напрямку, опублікували у бригаді “Гарт”.
На ньому видно, як українські захисники з розвідувально-ударних груп БПЛА атакують місця скупчення ворога.
“Під удар повітряних снайперів підрозділу Falcon (з англійської – «Сокіл») потрапили вогневі позиції, бліндажі окупантів. Також під час атаки було знищено систему зв’язку противника“, – зазначили у бригаді.
Відео: бригада “Гарт”
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 12:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео, на якому наші бійці завдають ударів по позиціях ворога на Вовчанському напрямку, опублікували у бригаді “Гарт”.".