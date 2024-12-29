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Бої під Вовчанськом: бійці ЗСУ показали, що відбувається на цій ділянці

Фронт 12:40   29.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бої під Вовчанськом: бійці ЗСУ показали, що відбувається на цій ділянці

Відео, на якому наші бійці завдають ударів по позиціях ворога на Вовчанському напрямку, опублікували у бригаді “Гарт”.

На ньому видно, як українські захисники з розвідувально-ударних груп БПЛА атакують місця скупчення ворога.

Під удар повітряних снайперів підрозділу Falcon (з англійської – «Сокіл») потрапили вогневі позиції, бліндажі окупантів. Також під час атаки було знищено систему зв’язку противника“, – зазначили у бригаді.

Відео: бригада “Гарт”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 12:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео, на якому наші бійці завдають ударів по позиціях ворога на Вовчанському напрямку, опублікували у бригаді “Гарт”.".