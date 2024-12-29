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Бои под Волчанском: бойцы ВСУ показали, что происходит на этом участке (видео)

Фронт 12:40   29.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Бои под Волчанском: бойцы ВСУ показали, что происходит на этом участке (видео)

Видео, на котором наши бойцы наносят удары по позициям врага на Волчанском направлении, опубликовали в бригаде «Гарт».

На нем видно, как украинские защитники из разведывательно-ударных групп БпЛА атакуют места скопления врага.

«Под удар воздушных снайперов подразделения Falcon (с английского – «Сокол») попали огневые позиции, блиндажи оккупантов. Также во время атаки была уничтожена система связи противника», – отметили в бригаде.

Видео: бригада «Гарт»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео, на котором наши бойцы наносят удары по позициям врага на Волчанском направлении, опубликовали в бригаде «Гарт».".