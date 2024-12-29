Бои под Волчанском: бойцы ВСУ показали, что происходит на этом участке (видео)
Видео, на котором наши бойцы наносят удары по позициям врага на Волчанском направлении, опубликовали в бригаде «Гарт».
На нем видно, как украинские защитники из разведывательно-ударных групп БпЛА атакуют места скопления врага.
«Под удар воздушных снайперов подразделения Falcon (с английского – «Сокол») попали огневые позиции, блиндажи оккупантов. Также во время атаки была уничтожена система связи противника», – отметили в бригаде.
Видео: бригада «Гарт»
Читайте также: Пехотный батальон потеряла РФ на Харьковском направлении в декабре – СОУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, волчанск, ВСУ, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бои под Волчанском: бойцы ВСУ показали, что происходит на этом участке (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 12:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео, на котором наши бойцы наносят удары по позициям врага на Волчанском направлении, опубликовали в бригаде «Гарт».".