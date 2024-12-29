Пехотный батальон потеряла РФ на Харьковском направлении в декабре – СОУ

О том, как поменялась ситуация на севере Харьковщины в декабре, рассказал начальник службы по связям с общественностью 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев.

По его словам, на этом участке области россияне не смогли изменить линию фронта или перехватить инициативу. Только бойцы «Хартии» уничтожили 112 военных РФ и ранили 170 бойцов.

«Это, по сути, – пехотный батальон потеряла Россия только на участке ответственности бригады», – отметил в эфире «Суспільне. Студія» Дегтярев.

И если военных россияне не жалеют – технику берегут, акцентировал Дегтярев.

«Очевидно, что они выбрали для себя несколько участков фронта, где концентрируют всю технику. Поэтому, если посмотреть все имеющееся на нашем участке, вы увидите буквально несколько десятков единиц техники, которую мы уничтожили за этот месяц. И это, в основном, легковая техника. Очевидно, что либо они берегут остатки боевых бронированных автомобилей, либо пытаются использовать их на других участках», – добавил он.

Кроме того, враг постоянно пытается воспользоваться ухудшением погоды. Это связано с тем, что наши защитники постоянно отслеживают движения оккупантов благодаря дронам. Но как только видимость ухудшается – противник активизируется.

«Любые моменты – туман, дождь, снег используют для того, чтобы попробовать или провести эвакуацию, или подвезти такелажные группы – группы людей, которые везут оборудование для того, чтобы подготовить свои позиции. Мы, в свою очередь, понимая это, очень аккуратно работаем с техникой. К счастью, у нас такие пилоты, которые даже в таких условиях могут наносить врагу вред нашими ударными дронами», – отметил Дегтярев.