Піхотний батальйон втратила РФ на Харківському напрямку у грудні – СОУ

Про те, як змінилася ситуація на півночі Харківщини у грудні, розповів начальник служби зв’язків із громадськістю 13-ї бригади НГУ «Хартія» Володимир Дегтярьов.

За його словами, на цій ділянці області росіяни не змогли змінити лінію фронту чи перехопити ініціативу. Лише бійці “Хартії” знищили 112 військових РФ та поранили 170 бійців.

“Це, по суті, піхотний батальйон втратила Росія тільки на ділянці відповідальності бригади”, – зазначив в етері “Суспільне. Студія” Дегтярьов.

І якщо військових росіяни не шкодують – техніку бережуть, наголосив Дегтярьов.

“Очевидно, що вони обрали для себе декілька ділянок фронту, де концентрують усю наявну техніку. Тому, якщо подивитися про всю наявну на нашій ділянці, ви побачите буквально декілька десятків одиниць техніки, яку ми знищили за цей місяць. І це, в основному, легкова техніка. Очевидно, що або вони бережуть залишки своїх бойових броньованих автомобілів або намагаються використати їх на інших ділянках“, – додав він.

Крім того, ворог постійно намагається скористатися погіршенням погоди. Це пов’язано з тим, що наші захисники постійно відстежують рухи окупантів завдяки дронам. Але щойно видимість погіршується – противник активізується.

“Будь-які моменти, коли він думає, що може не бути в повітрі наших очей для того, щоб перегрупуватися. Вони розуміють, що завдяки тому, що в нас добре налагоджена аеророзвідка практично завжди в повітрі висять каруселі дронів, ми контролюємо їхній рух. Тому будь-які моменти – туман, дощ, сніг вони використовують для того, щоб спробувати або провести евакуацію, або підвезти такелажні групи – групи людей, які везуть обладнання для того, щоб підготувати свої позиції. Ми у свою чергу, розуміючи це, дуже акуратно працюємо з технікою. На щастя, в нас такі пілоти, які навіть у таких умовах можуть завдавати ворогу шкоди нашими ударними дронами”, – зазначив Дегтярьов.