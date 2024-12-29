Почему 40 км от границы РФ до Харькова сейчас играет на руку врагу: ответ ВСУ

О ситуации на Харьковщине, изменениях на линии фронта и тактике РФ рассказал в эфире нацмарафона начальник отдела пограничной службы бригады «ГАРТ» Иван Ковалев.

Он отметил, что по сравнению с летним периодом, изменений на их участке произошло довольно много. В частности – существенно повлияли на ситуацию погодные условия.

«Как все понимают, лучше видны следы как людей, так и транспорта. Наши ребята, например, недавно так поразили FPV-шку, инженерную технику противника, экскаватор, который использовался для возведения фортификации. Он заехал спрятаться в лесополосу, но оставил на снегу следы. Так что учитывать приходится многое. В плохую погоду трудно работать дроном, а это – корректировка огня, разведка переднего края. Большое значение имеет насколько подготовлены техника, оружие и люди к холоду. Надо учитывать бездорожье, потому что если где-нибудь застрянешь, ты – отличная мишень для ударных дронов, минометов. Подходящую маскировку нужно использовать. Учитывать, что противник может заметить любой источник тепла. Включительно, используемое элементарно для нужд военнослужащих, такие как обогрев. Так что изменения существенны», – резюмировал Ковалев.

Также он ответил на вопрос ведущего, удается ли оккупантам эффективно использовать близкое расположение Харькова к границе с РФ. А также – как влияет на ход боевых действий небольшое расстояние от госграницы до Белгорода.

«Эффективность в этом есть. Это плохой сосед. Сосед – это всегда разграничение линии государственной границы. Поэтому близость напрямую, линия боевого столкновения напрямую моего подразделения проходит по линии государственной границы. Поэтому имеющиеся силы наши средства, имеющиеся силы и средства противника дают возможность наносить поражение в непосредственной близости, так как вы заметили. Так что в этом и есть проблема», – отметил начальник отдела.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»