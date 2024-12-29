Где наступал враг на Харьковщине в течение суток, рассказали в Генштабе
Фото: Генштаб ВСУ
О боях, вражеских атаках, а также потерях оккупантов, сообщили утром 29 декабря в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении враг штурмовал наши позиции три раза в районе Волчанска.
На Купянщине россияне атаковали четыре раза. Наступали около Глушковки и Лозовой, пишут в ГШ.
Всего же по всей линии фронта было 158 боев, зафиксировали больше 4600 обстрелов.
Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, на Харьковщине, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 08:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, вражеские атаках, а также потерях оккупантов, сообщили утром 29 декабря в Генштабе ВСУ.".