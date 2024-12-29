Где наступал враг на Харьковщине в течение суток, рассказали в Генштабе

О боях, вражеских атаках, а также потерях оккупантов, сообщили утром 29 декабря в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг штурмовал наши позиции три раза в районе Волчанска.

На Купянщине россияне атаковали четыре раза. Наступали около Глушковки и Лозовой, пишут в ГШ.

Всего же по всей линии фронта было 158 боев, зафиксировали больше 4600 обстрелов.

Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян.