Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, розповіли у Генштабі
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої, ворожі атаки, а також втрати окупантів повідомили вранці 29 грудня в Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції тричі в районі Вовчанська.
На Куп’янщині росіяни атакували чотири рази. Наступали біля Глушківки та Лозової, пишуть у ГШ.
Загалом по всій лінії фронту було 158 боїв, зафіксували понад 4600 обстрілів.
Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 08:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, ворожі атаки, а також втрати окупантів повідомили вранці 29 грудня в Генштабі ЗСУ.".