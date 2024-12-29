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Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, розповіли у Генштабі

Україна 08:21   29.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, розповіли у Генштабі Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої, ворожі атаки, а також втрати окупантів повідомили вранці 29 грудня в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції тричі в районі Вовчанська.

На Куп’янщині росіяни атакували чотири рази. Наступали біля Глушківки та Лозової, пишуть у ГШ.

Загалом по всій лінії фронту було 158 боїв, зафіксували понад 4600 обстрілів.

Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, ворожі атаки, а також втрати окупантів повідомили вранці 29 грудня в Генштабі ЗСУ.".