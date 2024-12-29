Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, розповіли у Генштабі

Про бої, ворожі атаки, а також втрати окупантів повідомили вранці 29 грудня в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції тричі в районі Вовчанська.

На Куп’янщині росіяни атакували чотири рази. Наступали біля Глушківки та Лозової, пишуть у ГШ.

Загалом по всій лінії фронту було 158 боїв, зафіксували понад 4600 обстрілів.

Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян.