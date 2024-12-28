У РФ достатньо сил, щоб повторити спробу прориву на півночі Харківщини – ДПСУ

Щодня на Вовчанському напрямку в середньому відбувається близько п’яти штурмів. Активно працює ворожа авіація, б’ють дрони, а також намагаються заходити ворожі ДРГ, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник групи взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади «Гарт» Олександр Даниленко.

«Але ці спроби військовослужбовці бригади «Гарт» вчасно попереджують, також б’ємо по ворожих позиціях. Нищимо техніку, живу силу противника», – зазначив Даниленко.

Він також розповів, як погода впливає на фронт, зокрема, туман та сніг ускладнюють орієнтування на місцевості.

«На снігу краще видно сліди, наші хлопці нещодавно так виявили та уразили FPV-дроном екскаватор, який окупанти використовували для зведення фортифікацій. Він заїхав ховатися у лісосмугу, але залишив сліди», – додав Даниленко.

За його словами, перегрупування ворога на цій ділянці фронту відбувається постійно, але вони пов’язані з великим втратами, які несе ворог.

«Це близько 100 одиниць живої сили щодня. Кількість особового складу і техніки на напрямку у ворога достатньо, щоб спробувати вдатися до повторення тієї операції, яку ворог провів у травні. Тобто спроба прориву на півночі Харківщини. Тоді їм це не вдалося і зараз ми контролюємо ситуацію, щоб не допустити такої спроби», – підкреслив Даниленко.