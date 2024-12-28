У РФ достаточно сил, чтобы повторить попытку прорыва на Харьковщине – ГПСУ

Каждый день на Волчанском направлении в среднем происходит около пяти штурмов. Активно работает вражеская авиация, бьют дроны, а также пытаются заходить вражеские ДРГ, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник группы по взаимодействию со СМИ пограничной бригады «Гарт» Александр Даниленко.

«Но эти попытки военнослужащие бригады «Гарт» вовремя предупреждают, также бьем по вражеским позициям. Уничтожаем технику, живую силу противника», — отметил Даниленко.

Он также рассказал, как погода влияет на фронт, в частности, туман и снег усложняют ориентированность на местности.

«На снегу лучше видны следы, наши ребята недавно так обнаружили и поразили дроном экскаватор, который использовали оккупанты для возведения фортификаций. Он заехал прятаться в лесополосу, но оставил следы», – добавил Даниленко.

По его словам, перегруппировка врага на этом участке фронта происходит постоянно, но они связаны с большими потерями, которые несет враг.

«Это около 100 единиц живой силы каждый день. Количество личного состава и техники на направлении у врага достаточно, чтобы попытаться прибегнуть к повторению той операции, которую враг провел в мае. То есть, попытка прорыва на севере Харьковщины. Тогда им это не удалось, и сейчас мы контролируем ситуацию, чтобы не допустить такой попытки», — подчеркнул Даниленко.