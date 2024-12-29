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Пенсионер погиб днем в пожаре – горел частный дом в Хролях

Происшествия 14:40   29.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пенсионер погиб днем в пожаре – горел частный дом в Хролях

Сообщение о пожаре в Хролях получили в 12:15, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«Прибывшие на место вызова пожарные установили, что горит жилая комната в доме на площади 10 м. кв. Огонь удалось унять в 13:35», – уточнили в ГСЧС.

В пожаре, добавили спасатели, погиб 80-летний мужчина. Причину возгорания устанавливают.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 14:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о пожаре в Хролях получили в 12:15, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".