Пенсионер погиб днем в пожаре – горел частный дом в Хролях

Сообщение о пожаре в Хролях получили в 12:15, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«Прибывшие на место вызова пожарные установили, что горит жилая комната в доме на площади 10 м. кв. Огонь удалось унять в 13:35», – уточнили в ГСЧС.

В пожаре, добавили спасатели, погиб 80-летний мужчина. Причину возгорания устанавливают.