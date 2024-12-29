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Пенсіонер загинув вдень у пожежі – горів приватний будинок у Хролях

Події 14:40   29.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пенсіонер загинув вдень у пожежі – горів приватний будинок у Хролях

Повідомлення про пожежу у Хролях отримали о 12:15, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить житлова кімната в будинку на площі 10 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 13:35“, – уточнили у ДСНС.

У пожежі, додали рятувальники, загинув 80-річний чоловік.

Читайте також: Вночі в Салтівському районі горіла п’ятиповерхівка, постраждали двоє людей – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 14:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу у Хролях отримали о 12:15, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".