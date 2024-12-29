Пенсіонер загинув вдень у пожежі – горів приватний будинок у Хролях
Повідомлення про пожежу у Хролях отримали о 12:15, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
“Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить житлова кімната в будинку на площі 10 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 13:35“, – уточнили у ДСНС.
У пожежі, додали рятувальники, загинув 80-річний чоловік.
Читайте також: Вночі в Салтівському районі горіла п’ятиповерхівка, постраждали двоє людей – ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пенсіонер загинув вдень у пожежі – горів приватний будинок у Хролях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 14:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу у Хролях отримали о 12:15, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".