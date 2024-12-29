Пенсіонер загинув вдень у пожежі – горів приватний будинок у Хролях

Повідомлення про пожежу у Хролях отримали о 12:15, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

“Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить житлова кімната в будинку на площі 10 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 13:35“, – уточнили у ДСНС.

У пожежі, додали рятувальники, загинув 80-річний чоловік.