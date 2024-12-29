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ОТГВ «Харьков»: 131 бойца и 60 единиц техники потеряла РФ на севере области

Украина 11:50   29.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 131 бойца и 60 единиц техники потеряла РФ на севере области Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском направлении, а также потерях врага, сообщили утром 29 декабря в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанск. Российские оккупанты нанесли 56 ударов дронами-камикадзе и совершили 388 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов.», – отметили украинские защитники.

За сутки ВС РФ потеряли на севере Харьковщины 131 бойца: 44 из них – убиты, 87 – ранены.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 60 единиц вооружения и спецтехники: семь артсистем, 12 авто, 36 БПЛА, а также – 110 укрытий, две стартовые площадки для запуска беспилотников и две места для хранения боеприпасов.

Читайте также: Где наступал враг на Харьковщине в течение суток, рассказали в Генштабе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском направлении, а также потерях врага, сообщили утром 29 декабря в ОТГВ «Харьков».".