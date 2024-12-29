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ОТУВ “Харків”: 131 бійця та 60 одиниць техніки втратила РФ на півночі області

Україна 11:50   29.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: 131 бійця та 60 одиниць техніки втратила РФ на півночі області Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському напрямку, а також про втрати ворога, повідомили вранці 29 грудня в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 56 ударів дронами-камікадзе та здійснили 388 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – зазначили українські захисники.

За добу ЗС РФ втратили на півночі Харківщини 131 бійця: 44 з них – убиті, 87 – поранені.

Крім того, Сили оборони знищили 60 одиниць озброєння та спецтехніки: сім артсистем, 12 авто, 36 БПЛА, а також – 110 укриттів, два стартові майданчики для запуску безпілотників та два місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, розповіли у Генштабі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському напрямку, а також про втрати ворога, повідомили вранці 29 грудня в ОТУВ “Харків”.".