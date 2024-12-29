ОТУВ “Харків”: 131 бійця та 60 одиниць техніки втратила РФ на півночі області

Про бої на Харківському напрямку, а також про втрати ворога, повідомили вранці 29 грудня в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 56 ударів дронами-камікадзе та здійснили 388 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – зазначили українські захисники.

За добу ЗС РФ втратили на півночі Харківщини 131 бійця: 44 з них – убиті, 87 – поранені.

Крім того, Сили оборони знищили 60 одиниць озброєння та спецтехніки: сім артсистем, 12 авто, 36 БПЛА, а також – 110 укриттів, два стартові майданчики для запуску безпілотників та два місця для зберігання боєприпасів.