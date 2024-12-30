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БПЛА «Шахед» атаковали ночью Харьковщину — Синегубов о последствиях

Происшествия 07:55   30.12.2024
Оксана Горун
БПЛА «Шахед» атаковали ночью Харьковщину — Синегубов о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 30 декабря сообщил о «прилетах» трех беспилотников типа «Шахед» в Харьковской области.

«23:15, Чугуевский р-н, Змиевская ТГ, с. Тарановка. Попадание в хозяйственное сооружение. На территории домовладения возник пожар, который ликвидирован спасателями. Информация о пострадавших не поступала. 23:20, Харьковский р-н, Люботинская ТГ, г. Люботин. Падение обломков «Шахеда» на открытую территорию в лесополосе. 00:05, Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, между с. Печенеги и с. Кицевка. Попадание на открытую территорию вблизи автодороги. Без пострадавших», — проинформировал Синегубов.

Ранее подробности «прилета» по Чугуевскому району сообщили в ГСЧС. Там отметили, что горело хозяйственное сооружение на площади 15 квадратных метров, дом также пострадал.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 07:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 30 декабря сообщил о «прилетах» трех беспилотников типа «Шахед» в Харьковской области".