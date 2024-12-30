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Дев’ять разів атакували росіяни на Харківщині – Генштаб

Фронт 08:11   30.12.2024
Оксана Горун
Дев’ять разів атакували росіяни на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 грудня поінформував про атаки на Харківському та Куп’янському напрямках на Харківщині.

На Харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидві атаки відбито, противник успіху не мав. На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової“, – повідомили в Генштабі.

Загалом за добу в Україні було 186 боїв. Армія РФ завдала по позиціях захисників України та населених пунктах сім авіаударів, застосувавши дев’ять КАБів. Також було понад п’ять тисяч обстрілів, з них 188 – із РСЗВ. Окупанти використали близько 2400 дронів-камікадзе.

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Ракетники та артилеристи СОУ завдали дев’яти ударів по районах зосередження росіян та їхньої військової техніки. Ще один удар припав по складу ПММ противника. Генштаб оновив дані щодо втрат ворога.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 08:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 грудня поінформував про атаки на Харківському та Куп’янському напрямках на Харківщині".