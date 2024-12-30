Дев’ять разів атакували росіяни на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 грудня поінформував про атаки на Харківському та Куп’янському напрямках на Харківщині.
“На Харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидві атаки відбито, противник успіху не мав. На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової“, – повідомили в Генштабі.
Загалом за добу в Україні було 186 боїв. Армія РФ завдала по позиціях захисників України та населених пунктах сім авіаударів, застосувавши дев’ять КАБів. Також було понад п’ять тисяч обстрілів, з них 188 – із РСЗВ. Окупанти використали близько 2400 дронів-камікадзе.
Читайте також: Події фронту на Харківщині за тиждень – огляд МГ «Об’єктив» (відео)
Ракетники та артилеристи СОУ завдали дев’яти ударів по районах зосередження росіян та їхньої військової техніки. Ще один удар припав по складу ПММ противника. Генштаб оновив дані щодо втрат ворога.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дев’ять разів атакували росіяни на Харківщині – Генштаб»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 08:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 30 грудня поінформував про атаки на Харківському та Куп’янському напрямках на Харківщині".