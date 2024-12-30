Девять раз атаковали россияне на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 декабря проинформировал об атаках на Харьковском и Купянском направлениях на Харьковщине.

«На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошли две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты, противник успеха не имел. На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой», — сообщили в Генштабе.

В целом за сутки в Украине было 186 боев. Армия РФ нанесла по позициям защитников Украины населенным пунктам семь авиаударов, применив девять КАБов. Также было более пяти тысяч обстрелов, из них 188 — из РСЗО. Оккупанты использовали около 2400 дронов-камикадзе.

Ракетчики и артиллеристы СОУ нанесли девять ударов по районам сосредоточения россиян и их военной техники. Еще один удар пришелся по складу ГСМ противника. Генштаб обновил данные о потерях врага.