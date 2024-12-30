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Девять раз атаковали россияне на Харьковщине — Генштаб

Фронт 08:11   30.12.2024
Оксана Горун
Девять раз атаковали россияне на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 декабря проинформировал об атаках на Харьковском и Купянском направлениях на Харьковщине.

«На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошли две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты, противник успеха не имел. На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой», — сообщили в Генштабе.

В целом за сутки в Украине было 186 боев. Армия РФ нанесла по позициям защитников Украины населенным пунктам семь авиаударов, применив девять КАБов.  Также было более пяти тысяч обстрелов, из них 188 — из РСЗО. Оккупанты использовали около 2400 дронов-камикадзе.

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Ракетчики и артиллеристы СОУ нанесли девять ударов по районам сосредоточения россиян и их военной техники. Еще один удар пришелся по складу ГСМ противника. Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 декабря проинформировал об атаках на Харьковском и Купянском направлениях на Харьковщине".