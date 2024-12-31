Враг 16 раз атаковал на Купянском направлении – утренние данные Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении отбиты две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степовой Новоселовки, Кругляковки и Загрызово.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боев, сообщили в Генштабе.

«Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар. Кроме этого, совершил почти 4500 обстрелов, из них 198 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 1864 дрона-камикадзе», — рассказали в Генштабе.

Отмечается, что вчера украинские воины нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, составу боеприпасов и по шести другим важным объектам противника.

«В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1610 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 27 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, 12 БпЛА оперативно-тактического уровня, 75 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники», — сообщили в Генштабе.