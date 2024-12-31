Вероятно, ехал под наркотиками: водитель Харьковщины хотел откупиться от копов
На Харьковщине 30 декабря около 10:00 на дорожной станции патрульной полиции копы остановили автомобиль «Cherry» для проверки. В ходе общения правоохранители обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения.
Копы предложили водителю пройти соответствующий осмотр на опьянение, однако он отказался, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Инспекторы сообщили гражданину, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 200 долларов за непривлечение к ответственности. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды мужчина не реагировал», – отметили патрульные.
На место правоохранители вызвали следственно-оперативную группу.
Полицейские напомнят: согласно ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ наказывается штрафом от 500 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, водій, водитель, наркотики, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 12:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 30 декабря около 10:00 на дорожной станции патрульной полиции копы остановили автомобиль «Cherry» для проверки. ".