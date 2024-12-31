Ймовірно, їхав під наркотиками: водій на Харківщині пропонував копам хабар
На Харківщині 30 грудня близько 10:00 на дорожній станції патрульної поліції копи зупинили автомобіль «Cherry» для перевірки. Під час спілкування правоохоронці виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння.
Копи запропонували водію пройти відповідний огляд на сп’яніння, однак він відмовився, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Інспектори повідомили громадянину, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Після чого чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду у сумі 200 доларів за непритягнення до відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував», – зазначили патрульні.
На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу.
Поліцейські нагадають: відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ карається штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, водій, наркотики, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 12:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 30 грудня близько 10:00 на дорожній станції патрульної поліції копи зупинили автомобіль «Cherry» для перевірки. ".