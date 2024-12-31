Live
  • Вт 31.12.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.93

Ймовірно, їхав під наркотиками: водій на Харківщині пропонував копам хабар

Суспільство 12:51   31.12.2024
Вікторія Яковенко
Ймовірно, їхав під наркотиками: водій на Харківщині пропонував копам хабар

На Харківщині 30 грудня близько 10:00 на дорожній станції патрульної поліції копи зупинили автомобіль «Cherry» для перевірки. Під час спілкування правоохоронці виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння.

Копи запропонували водію пройти відповідний огляд на сп’яніння, однак він відмовився, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Інспектори повідомили громадянину, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Після чого чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду у сумі 200 доларів за непритягнення до відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував», – зазначили патрульні.

На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейські нагадають: відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ карається штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Читайте також: Є постраждалі: у Харкові водій виїхав на зустрічку і влетів в автобус

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ймовірно, їхав під наркотиками: водій на Харківщині пропонував копам хабар
Ймовірно, їхав під наркотиками: водій на Харківщині пропонував копам хабар
31.12.2024, 12:51
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
20.09.2024, 11:36
Понад 300 обстрілів позицій ЗСУ зафіксували протягом доби в ОТУВ «Харків»
Понад 300 обстрілів позицій ЗСУ зафіксували протягом доби в ОТУВ «Харків»
31.12.2024, 12:23
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
30.12.2024, 18:35
Вночі Санта перетнув кордон України – відео показали у ДПСУ
Вночі Санта перетнув кордон України – відео показали у ДПСУ
31.12.2024, 10:24
Залишали картку джокера: друзів підозрюють у підпалі військових авто в Харкові
Залишали картку джокера: друзів підозрюють у підпалі військових авто в Харкові
31.12.2024, 11:45

Новини за темою:

13:15
«Випив після ДТП» – водій у Харкові хотів відкупитися від копів за 20 тис. грн
14:45
ЦПК: Депутат-втікач з Харкова Одарченко зізнався, що пропонував хабар (допит)
13:21
У Харкові водій, який перевищив швидкість, пропонував копам 500 грн хабаря
09:31
Харківського нардепа Одарченка оголосили в міжнародний розшук
12:37
За $2 тис. намагався відкупитися від копів п’яний водій у Харкові

Ви читали новину: «Ймовірно, їхав під наркотиками: водій на Харківщині пропонував копам хабар»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 12:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 30 грудня близько 10:00 на дорожній станції патрульної поліції копи зупинили автомобіль «Cherry» для перевірки. ".