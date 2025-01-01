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Атаки РФ на Харьковщине – в ISW сообщили, есть ли успехи у врага

Украина 10:28   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Атаки РФ на Харьковщине – в ISW сообщили, есть ли успехи у врага

В течение суток россияне пытались наступать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах боев сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Последние несколько дней россияне атакуют позиции ВСУ на нескольких направлениях на севере Харьковщины, отметили аналитики.

«Российские войска продолжали наземные атаки вдоль международной границы к северу от города Харькова в направлении Казачьей Лопани, к северу от города Харькова близ Липцев и к северо-востоку от города Харькова близ Волчанска 30 и 31 декабря», – написали в ISW.

Однако, отметили аналитики, продвинуться на этом направлении оккупантам так и не удалось.

На Купянском направлении, по данным российских источников, наступлению РФ препятствуют погодные условия.

«Погодные условия, включая дождь и туман, усложняют российские операции вдоль обоих берегов реки Оскол на Купянском направлении. Российские войска наступали севернее Купянска возле Голубовки; к юго-востоку от Купянска вблизи Загрызово, Лозовой, Степной Новоселовки, Кругляковки», – пишут в Институте изучения войны.

Успехов у ВС РФ на Купянщине также нет, резюмировали аналитики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 10:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне пытались наступать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах боев сообщили в Институте изучения войны (ISW).".