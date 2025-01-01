Атаки РФ на Харьковщине – в ISW сообщили, есть ли успехи у врага

В течение суток россияне пытались наступать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах боев сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Последние несколько дней россияне атакуют позиции ВСУ на нескольких направлениях на севере Харьковщины, отметили аналитики.

«Российские войска продолжали наземные атаки вдоль международной границы к северу от города Харькова в направлении Казачьей Лопани, к северу от города Харькова близ Липцев и к северо-востоку от города Харькова близ Волчанска 30 и 31 декабря», – написали в ISW.

Однако, отметили аналитики, продвинуться на этом направлении оккупантам так и не удалось.

На Купянском направлении, по данным российских источников, наступлению РФ препятствуют погодные условия.

«Погодные условия, включая дождь и туман, усложняют российские операции вдоль обоих берегов реки Оскол на Купянском направлении. Российские войска наступали севернее Купянска возле Голубовки; к юго-востоку от Купянска вблизи Загрызово, Лозовой, Степной Новоселовки, Кругляковки», – пишут в Институте изучения войны.

Успехов у ВС РФ на Купянщине также нет, резюмировали аналитики.