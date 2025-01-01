Атаки РФ на Харьковщине – в ISW сообщили, есть ли успехи у врага
В течение суток россияне пытались наступать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах боев сообщили в Институте изучения войны (ISW).
Последние несколько дней россияне атакуют позиции ВСУ на нескольких направлениях на севере Харьковщины, отметили аналитики.
«Российские войска продолжали наземные атаки вдоль международной границы к северу от города Харькова в направлении Казачьей Лопани, к северу от города Харькова близ Липцев и к северо-востоку от города Харькова близ Волчанска 30 и 31 декабря», – написали в ISW.
Однако, отметили аналитики, продвинуться на этом направлении оккупантам так и не удалось.
На Купянском направлении, по данным российских источников, наступлению РФ препятствуют погодные условия.
«Погодные условия, включая дождь и туман, усложняют российские операции вдоль обоих берегов реки Оскол на Купянском направлении. Российские войска наступали севернее Купянска возле Голубовки; к юго-востоку от Купянска вблизи Загрызово, Лозовой, Степной Новоселовки, Кругляковки», – пишут в Институте изучения войны.
Успехов у ВС РФ на Купянщине также нет, резюмировали аналитики.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 10:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне пытались наступать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах боев сообщили в Институте изучения войны (ISW).".