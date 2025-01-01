Атаки РФ на Харківщині – в ISW повідомили, чи є успіхи у ворога
Протягом доби росіяни намагалися наступати на Харківському та Куп’янському напрямку. Про результати боїв повідомили Інститут вивчення війни (ISW).
Останні кілька днів росіяни атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках на півночі Харківщини, зазначили аналітики.
“Російські війська продовжували наземні атаки вздовж міжнародного кордону на північ від міста Харкова у напрямку Козачої Лопані, на північ від міста Харкова поблизу Липців та на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська 30 та 31 грудня”, – написали в ISW.
Проте, зазначили аналітики, просунутися на цьому напрямку окупантам так і не вдалося.
На Куп’янському напрямку, за даними російських джерел, наступу РФ перешкоджають погодні умови.
“Погодні умови, включно з дощем і туманом, ускладнюють російські операції вздовж обох берегів річки Оскіл на Куп’янському напрямку. Російські війська наступали на північ від Куп’янська біля Голубівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Загризово, Лозової, Степової Новоселівки, Кругляківки”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Успіхів у ЗС РФ на Куп’янщині також немає, резюмували аналітики.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, харківщина;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби росіяни намагалися наступати на Харківському та Куп’янському напрямку. Про результати боїв повідомили Інститут вивчення війни (ISW).".