Вечером из-за обстрела горел дом – подробности от ГСЧС
Всего в течение суток у спасателей было 24 выезда, десять из них – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Одно из возгораний возникло вследствие российских обстрелов. В Изюмском районе горел частный дом после ударов врага.
«Около 19:30 враг обстрелял поселок Борововая Изюмского района. В результате обстрела горел дом на площади 120 м. кв. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», – написали в ГСЧС.
Кроме того, за сутки спасатели нашли и обезвредили 59 единиц взрывоопасных предметов, добавили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 09:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток в спасателей было 24 выезда, десять из них – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".