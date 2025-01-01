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Вечером из-за обстрела горел дом – подробности от ГСЧС

Происшествия 09:57   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Вечером из-за обстрела горел дом – подробности от ГСЧС

Всего в течение суток у спасателей было 24 выезда, десять из них – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Одно из возгораний возникло вследствие российских обстрелов. В Изюмском районе горел частный дом после ударов врага.

«Около 19:30 враг обстрелял поселок Борововая Изюмского района. В результате обстрела горел дом на площади 120 м. кв. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», – написали в ГСЧС.

Кроме того, за сутки спасатели нашли и обезвредили 59 единиц взрывоопасных предметов, добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 09:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток в спасателей было 24 выезда, десять из них – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".