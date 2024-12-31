Сколько пожаров бушевали в Харьковской области в 2024 году

За 2024 год харьковские пожарные ликвидировали 10 тысяч 840 пожаров, сообщила ГСЧС.

Спасатели провели аварийно-спасательные работы на 1252 объектах, где пожары возникли в результате российских обстрелов.

На пожарах из-под завалов спасли 321 человека.

Психологи ГСЧС оказали помощь 19 936 лицам.

Саперы сводного отряда ГСЧС Украины на территории Харьковской области в течение года обнаружили 22 тысячи 293 вражеских мин и снарядов.

От повторных вражеских обстрелов погибли 4 сотрудника Харьковского гарнизона ГСЧС. Указом Президента Украины начальнику Харьковского районного управления Артему Костыре присвоено звание Герой Украины (посмертно). Водители 6 государственной пожарно-спасательной части города Харькова Сергей Байдалинов, Владислав Логинов и Владимир Матюшенко награждены орденами «За мужество» ІІІ степени (посмертно).

Россияне разрушили и повредили пожарные депо в поселках Белый Колодец, Казачья Лопань, селе Липцы, а также четыре пожарно-спасательные части в Харькове.

В этом году на территории громад области открыли 12 местных и добровольческих пожарных команд.