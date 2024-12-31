Сколько пожаров бушевали в Харьковской области в 2024 году
За 2024 год харьковские пожарные ликвидировали 10 тысяч 840 пожаров, сообщила ГСЧС.
Спасатели провели аварийно-спасательные работы на 1252 объектах, где пожары возникли в результате российских обстрелов.
На пожарах из-под завалов спасли 321 человека.
Психологи ГСЧС оказали помощь 19 936 лицам.
Саперы сводного отряда ГСЧС Украины на территории Харьковской области в течение года обнаружили 22 тысячи 293 вражеских мин и снарядов.
От повторных вражеских обстрелов погибли 4 сотрудника Харьковского гарнизона ГСЧС. Указом Президента Украины начальнику Харьковского районного управления Артему Костыре присвоено звание Герой Украины (посмертно). Водители 6 государственной пожарно-спасательной части города Харькова Сергей Байдалинов, Владислав Логинов и Владимир Матюшенко награждены орденами «За мужество» ІІІ степени (посмертно).
Россияне разрушили и повредили пожарные депо в поселках Белый Колодец, Казачья Лопань, селе Липцы, а также четыре пожарно-спасательные части в Харькове.
В этом году на территории громад области открыли 12 местных и добровольческих пожарных команд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстрел, пожарные, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 16:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За 2024 год харьковские пожарные ликвидировали 10 тысяч 840 пожаров, сообщила ГСЧС.".