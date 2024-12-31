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Скільки пожеж вирували на Харківщині у 2024 році

Події 16:39   31.12.2024
Оксана Якушко
Скільки пожеж вирували на Харківщині у 2024 році

За 2024 рік харківські пожежники ліквідували 10 тисяч 840 пожеж, повідомила ДСНС.

Рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи на 1252 об’єктах, де пожежі виникли внаслідок ворожих обстрілів.

На пожежах та з-під завалів врятували 321 людину.

Психологи ДСНС надали допомогу 19936 особам.

Сапери зведеного загону ДСНС України на території Харківської області протягом року виявили 22 тисячі 293 ворожі міни і снаряди.

Від повторних ворожих обстрілів загинули 4 співробітники Харківського гарнізону ДСНС. Указом Президента України начальнику Харківського районного управління Артему Костирі надали звання Герой України (посмертно). Водіїв 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова Сергія Байдалінова, Владислава Логінова та Володимира Матюшенка нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Росіяни зруйнували і пошкодили пожежні депо у селищах Білий Колодязь, Козача Лопань, селі Липці, а також чотири пожежно-рятувальні частини у Харкові.

Цього року на території громад області відкрили 12 місцевих і добровольчих пожежних команд.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 16:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 2024 рік харківські пожежники ліквідували 10 тисяч 840 пожеж, повідомила ДСНС.".