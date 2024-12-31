Скільки пожеж вирували на Харківщині у 2024 році

За 2024 рік харківські пожежники ліквідували 10 тисяч 840 пожеж, повідомила ДСНС.

Рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи на 1252 об’єктах, де пожежі виникли внаслідок ворожих обстрілів.

На пожежах та з-під завалів врятували 321 людину.

Психологи ДСНС надали допомогу 19936 особам.

Сапери зведеного загону ДСНС України на території Харківської області протягом року виявили 22 тисячі 293 ворожі міни і снаряди.

Від повторних ворожих обстрілів загинули 4 співробітники Харківського гарнізону ДСНС. Указом Президента України начальнику Харківського районного управління Артему Костирі надали звання Герой України (посмертно). Водіїв 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова Сергія Байдалінова, Владислава Логінова та Володимира Матюшенка нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Росіяни зруйнували і пошкодили пожежні депо у селищах Білий Колодязь, Козача Лопань, селі Липці, а також чотири пожежно-рятувальні частини у Харкові.

Цього року на території громад області відкрили 12 місцевих і добровольчих пожежних команд.