Скільки пожеж вирували на Харківщині у 2024 році
За 2024 рік харківські пожежники ліквідували 10 тисяч 840 пожеж, повідомила ДСНС.
Рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи на 1252 об’єктах, де пожежі виникли внаслідок ворожих обстрілів.
На пожежах та з-під завалів врятували 321 людину.
Психологи ДСНС надали допомогу 19936 особам.
Сапери зведеного загону ДСНС України на території Харківської області протягом року виявили 22 тисячі 293 ворожі міни і снаряди.
Від повторних ворожих обстрілів загинули 4 співробітники Харківського гарнізону ДСНС. Указом Президента України начальнику Харківського районного управління Артему Костирі надали звання Герой України (посмертно). Водіїв 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова Сергія Байдалінова, Владислава Логінова та Володимира Матюшенка нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Росіяни зруйнували і пошкодили пожежні депо у селищах Білий Колодязь, Козача Лопань, селі Липці, а також чотири пожежно-рятувальні частини у Харкові.
Цього року на території громад області відкрили 12 місцевих і добровольчих пожежних команд.
Читайте також: Скільки разів у 2024 році росіяни обстріляли Харківщину, розповіла Нацполіція
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстріл, пожарные, пожежа, спасатели;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Скільки пожеж вирували на Харківщині у 2024 році»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 16:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 2024 рік харківські пожежники ліквідували 10 тисяч 840 пожеж, повідомила ДСНС.".