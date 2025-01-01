Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС

Загалом протягом доби у рятувальників було 24 виїзди, десять із них – на ліквідацію пожеж, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Одне із загорянь виникло внаслідок російських обстрілів. В Ізюмському районі горів приватний будинок після ударів ворога.

“Близько 19:30 ворог обстріляв селище Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 120 м кв. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає“, – написали в ДСНС.

Крім того, за добу рятувальники знайшли та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів, додали рятувальники.