Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС
Загалом протягом доби у рятувальників було 24 виїзди, десять із них – на ліквідацію пожеж, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Одне із загорянь виникло внаслідок російських обстрілів. В Ізюмському районі горів приватний будинок після ударів ворога.
“Близько 19:30 ворог обстріляв селище Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 120 м кв. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає“, – написали в ДСНС.
Крім того, за добу рятувальники знайшли та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 09:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби у рятувальників було 24 виїзди, десять із них – на ліквідацію пожеж, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.".