Live
  • Ср 01.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.69

Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС

Події 09:57   01.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС

Загалом протягом доби у рятувальників було 24 виїзди, десять із них – на ліквідацію пожеж,  уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Одне із загорянь виникло внаслідок російських обстрілів. В Ізюмському районі горів приватний будинок після ударів ворога.

Близько 19:30 ворог обстріляв селище Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 120 м кв. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає“, – написали в ДСНС.

Крім того, за добу рятувальники знайшли та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів, додали рятувальники.

Читайте також: Скільки пожеж вирували у Харківській області у 2024 році

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума
Сімейна драма на Харківщині: чому чоловік закопав свого кума
31.12.2024, 17:52
Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС
Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС
01.01.2025, 09:57
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
20.09.2024, 11:36
Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали
Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали
01.01.2025, 09:44
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
30.12.2024, 18:35
Новини Харкова — головне за 1 січня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 1 січня: як минула ніч
01.01.2025, 10:03

Новини за темою:

07:43
Шахед ударив поблизу житлових будинків на Харківщині – ДСНС
14:40
Пенсіонер загинув вдень у пожежі – горів приватний будинок у Хролах
09:51
ДСНС: вночі в Харкові горіла п’ятиповерхівка, постраждали двоє людей
14:02
Вранці у Харкові горів будинок: рятувальники знайшли тіло жінки – фото
10:29
ДСНС: 26 виїздів було за добу у рятувальників області, вісім разів на пожежі

Ви читали новину: «Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 09:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби у рятувальників було 24 виїзди, десять із них – на ліквідацію пожеж,  уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.".