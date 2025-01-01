За сутки на Харьковском направлении РФ потеряла 76 военных и 33 БПЛА
Фото: Генштаб ВСУ
О боях, которые произошли за сутки на севере Харьковщины, а также потерях оккупантов, сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки произошла одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 35 ударов дронами-камикадзе и совершили 339 обстрелов позиций защитников Украины», – написали украинские защитники.
Потери врага: 30 убитых, 45 раненых, один пленный. Также, по данным ВСУ, на Харьковском направлении Силы обороны уничтожили 51 единицу вооружения и военной техники: две боевые бронированные машины, восемь авто, семь единиц спецтехники и 33 БПЛА. Также ВС РФ потеряли 82 укрытия, стартовую площадку для запуска беспилотников и место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", фронт, Харьковское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 13:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за сутки на севере Харьковщины, а также потерях оккупантов, сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».".