Live
  • Ср 01.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.69

За сутки на Харьковском направлении РФ потеряла 76 военных и 33 БПЛА

Фронт 13:25   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковском направлении РФ потеряла 76 военных и 33 БПЛА Фото: Генштаб ВСУ

О боях, которые произошли за сутки на севере Харьковщины, а также потерях оккупантов, сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки произошла одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 35 ударов дронами-камикадзе и совершили 339 обстрелов позиций защитников Украины», – написали украинские защитники.

Потери врага: 30 убитых, 45 раненых, один пленный. Также, по данным ВСУ, на Харьковском направлении Силы обороны уничтожили 51 единицу вооружения и военной техники: две боевые бронированные машины, восемь авто, семь единиц спецтехники и 33 БПЛА. Также ВС РФ потеряли 82 укрытия, стартовую площадку для запуска беспилотников и место для хранения боеприпасов.

Читайте также: Оккупанты продолжили атаковать Харьковщину даже в Новый год – где наступали

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 1 января: «прилеты» в новогоднюю ночь, штурмы РФ
Новости Харькова — главное за 1 января: «прилеты» в новогоднюю ночь, штурмы РФ
01.01.2025, 13:36
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
30.12.2024, 18:35
Атака БПЛА в новогоднюю ночь: в Киеве семь раненых, есть погибшие (дополнено)
Атака БПЛА в новогоднюю ночь: в Киеве семь раненых, есть погибшие (дополнено)
01.01.2025, 13:43
Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова
Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова
01.01.2025, 14:38
Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)
Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)
30.12.2024, 21:59
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов
01.01.2025, 14:56

Новости по теме:

09:44
Оккупанты продолжили атаковать Харьковщину даже в Новый год – где наступали
17:30
На Купянском направлении идет бой – данные Генштаба на 16:00
12:40
Бои под Волчанском: бойцы ВСУ показали, что происходит на этом участке (видео)
08:21
Где наступал враг на Харьковщине в течение суток, рассказали в Генштабе
16:54
ГШ: дважды атаковал враг на Харьковском направлении, шесть раз – на Купянском

Вы читали новость: «За сутки на Харьковском направлении РФ потеряла 76 военных и 33 БПЛА»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 13:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за сутки на севере Харьковщины, а также потерях оккупантов, сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».".