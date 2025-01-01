За сутки на Харьковском направлении РФ потеряла 76 военных и 33 БПЛА

О боях, которые произошли за сутки на севере Харьковщины, а также потерях оккупантов, сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки произошла одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 35 ударов дронами-камикадзе и совершили 339 обстрелов позиций защитников Украины», – написали украинские защитники.

Потери врага: 30 убитых, 45 раненых, один пленный. Также, по данным ВСУ, на Харьковском направлении Силы обороны уничтожили 51 единицу вооружения и военной техники: две боевые бронированные машины, восемь авто, семь единиц спецтехники и 33 БПЛА. Также ВС РФ потеряли 82 укрытия, стартовую площадку для запуска беспилотников и место для хранения боеприпасов.