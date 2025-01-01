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За добу на Харківському напрямку РФ втратила 76 військових та 33 БПЛА

Фронт 13:25   01.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківському напрямку РФ втратила 76 військових та 33 БПЛА Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої, що сталися за добу на півночі Харківщини, а також – втрати окупантів, повідомили у ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби відбулося одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ. російські окупанти завдали 35 ударів дронами-камікадзе та здійснили 339 обстрілів позицій захисників України“, – написали українські захисники.

Втрати ворога: 30 убитих, 45 поранених, один полонений. Також, за даними ЗСУ, на Харківському напрямку Сили оборони знищили 51 одиницю озброєння та військової техніки: дві бойові броньовані машини, вісім авто, сім одиниць спецтехніки та 33 БПЛА. Також ЗС РФ втратили 82 укриття, стартовий майданчик для запуску безпілотників та місце для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «За добу на Харківському напрямку РФ втратила 76 військових та 33 БПЛА»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 13:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися за добу на півночі Харківщини, а також – втрати окупантів, повідомили у ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.".