За добу на Харківському напрямку РФ втратила 76 військових та 33 БПЛА
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої, що сталися за добу на півночі Харківщини, а також – втрати окупантів, повідомили у ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби відбулося одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ. російські окупанти завдали 35 ударів дронами-камікадзе та здійснили 339 обстрілів позицій захисників України“, – написали українські захисники.
Втрати ворога: 30 убитих, 45 поранених, один полонений. Також, за даними ЗСУ, на Харківському напрямку Сили оборони знищили 51 одиницю озброєння та військової техніки: дві бойові броньовані машини, вісім авто, сім одиниць спецтехніки та 33 БПЛА. Також ЗС РФ втратили 82 укриття, стартовий майданчик для запуску безпілотників та місце для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 13:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися за добу на півночі Харківщини, а також – втрати окупантів, повідомили у ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.".