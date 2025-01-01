За добу на Харківському напрямку РФ втратила 76 військових та 33 БПЛА

Про бої, що сталися за добу на півночі Харківщини, а також – втрати окупантів, повідомили у ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби відбулося одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ. російські окупанти завдали 35 ударів дронами-камікадзе та здійснили 339 обстрілів позицій захисників України“, – написали українські захисники.

Втрати ворога: 30 убитих, 45 поранених, один полонений. Також, за даними ЗСУ, на Харківському напрямку Сили оборони знищили 51 одиницю озброєння та військової техніки: дві бойові броньовані машини, вісім авто, сім одиниць спецтехніки та 33 БПЛА. Також ЗС РФ втратили 82 укриття, стартовий майданчик для запуску безпілотників та місце для зберігання боєприпасів.