16 КАБов и 22 НАР сбросили оккупанты на север Харьковщины за сутки – ВСУ

О ситуации на севере Харьковщины и потерях россиянина за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков».

Враг нанес десять авиаударов с использованием 16 КАБов, 22 НАР, а также 40 ударов дронами-камикадзе. Также произвел 320 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери врага за прошедшие сутки составили 78 человек, из них безвозвратные – 30, санитарные – 48.

Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники, в частности: боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники и 27 БпЛА.

Уничтожено: 52 укрытия для личного состава, стартовая позиция запуска БпЛА, два места хранения боеприпасов.