16 КАБов и 22 НАР сбросили оккупанты на север Харьковщины за сутки – ВСУ
Фото: ОТГВ «Харьков»
О ситуации на севере Харьковщины и потерях россиянина за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков».
Враг нанес десять авиаударов с использованием 16 КАБов, 22 НАР, а также 40 ударов дронами-камикадзе. Также произвел 320 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери врага за прошедшие сутки составили 78 человек, из них безвозвратные – 30, санитарные – 48.
Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники, в частности: боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники и 27 БпЛА.
Уничтожено: 52 укрытия для личного состава, стартовая позиция запуска БпЛА, два места хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: КАБ, НАР, ОТГВ "Харьков", потери, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на севере Харьковщины и потерях россиянина за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков».".