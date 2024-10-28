На шести локациях идут бои на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Также враг ударил КАБами по Харькову и НАРами – по Меловому.

Семь раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы у Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Бои продолжаются на шести локациях.

На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодня уже сбросил 12 авиационных бомб.