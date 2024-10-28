На шести локациях идут бои на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.
Также враг ударил КАБами по Харькову и НАРами – по Меловому.
Семь раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы у Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Бои продолжаются на шести локациях.
На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодня уже сбросил 12 авиационных бомб.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, НАР, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 18:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".