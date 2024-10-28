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На шести локациях идут бои на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 18:10   28.10.2024
Оксана Якушко
На шести локациях идут бои на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Также враг ударил КАБами по Харькову и НАРами – по Меловому.

Семь раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы у Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Бои продолжаются на шести локациях.

На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодня уже сбросил 12 авиационных бомб.

Читайте также: РФ продолжает атаковать: 24 боя за сутки было на Харьковщине – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 18:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".