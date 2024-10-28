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На шести локаціях тривають бої на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 18:10   28.10.2024
Оксана Якушко
На шести локаціях тривають бої на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також ворог вдарив КАБами по Харкову та НАРами – по Міловому.

Сім разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми біля Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Бої тривають на шести локаціях.

На напрямку ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію, за сьогодні вже скинув 12 авіаційних бомб.

Читайте також: РФ продовжує атакувати: 24 бої за добу було на Харківщині – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 18:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".