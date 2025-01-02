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16 КАБів та 22 НАР скинули окупанти на північ Харківщини за добу – ЗСУ

Фронт 11:18   02.01.2025
Вікторія Яковенко
16 КАБів та 22 НАР скинули окупанти на північ Харківщини за добу – ЗСУ Фото: ОТУВ “Харків”

Про ситуацію на півночі Харківщини та втрати росіня за добу повідомили в ОТУВ «Харків».

Ворог завдав десять авіаударів із використанням 16 КАБів, 22 НАР, а також 40 ударів дронами-камікадзе. Також здійснив 320 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 78 осіб, з них безповоротні – 30, санітарні – 48.

Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки та 27 БпЛА.

Знищено: 52 укриття для особового складу, стартову позицію запуску БпЛА, два місця зберігання боєприпасів.

Читайте також: Вісім населених пунктів обстріляв ворог з авіації на Харківщині – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 11:18;

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