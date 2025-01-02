16 КАБів та 22 НАР скинули окупанти на північ Харківщини за добу – ЗСУ

Про ситуацію на півночі Харківщини та втрати росіня за добу повідомили в ОТУВ «Харків».

Ворог завдав десять авіаударів із використанням 16 КАБів, 22 НАР, а також 40 ударів дронами-камікадзе. Також здійснив 320 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 78 осіб, з них безповоротні – 30, санітарні – 48.

Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки та 27 БпЛА.

Знищено: 52 укриття для особового складу, стартову позицію запуску БпЛА, два місця зберігання боєприпасів.