Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса

В воскресенье, 5 января, будет обесточена часть Холодногорского района, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Света не будет с 06:00 до 20:00. Причина – проведение ремонтных работ, объяснили энергетики.

Адреса, где отключат свет: