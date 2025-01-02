Live
  • Чт 02.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.97
  • EUR 43.61

Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса

Общество 18:00   02.01.2025
Виктория Яковенко
Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса

В воскресенье, 5 января, будет обесточена часть Холодногорского района, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Света не будет с 06:00 до 20:00. Причина – проведение ремонтных работ, объяснили энергетики.

Адреса, где отключат свет:

отключат свет в Харькове
скриншот

Читайте также: Свет, тепло и вода есть в домах харьковчан – Терехов (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса
Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса
02.01.2025, 18:00
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 14 до 28 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 14 до 28 тысяч гривен
02.01.2025, 14:18
Двое мужчин погибли на кладбище в Харькове в Новый год: в ГСЧС назвали причину
Двое мужчин погибли на кладбище в Харькове в Новый год: в ГСЧС назвали причину
01.01.2025, 22:45
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
30.12.2024, 18:35
Новости Харькова — главное за 2.01: пострадавшие дома за год, обстрелы области
Новости Харькова — главное за 2.01: пострадавшие дома за год, обстрелы области
02.01.2025, 17:04
Циклон идет на Харьковщину: дорожники предупредили о дожде, снеге и гололеде
Циклон идет на Харьковщину: дорожники предупредили о дожде, снеге и гололеде
02.01.2025, 17:02

Новости по теме:

21:12
Как будут выключать завтра свет в Харькове и области, рассказало облэнерго
11:09
Зеленский наградил харьковских энергетиков (фото, видео)
10:13
Работы стартовали еще весной: энергетики вернули свет в Долгенькое
11:14
Появились подочереди – свет на Харьковщине отключают «по-новому»
15:50
Новый график отключений света на Харьковщине: появились подгруппы

Вы читали новость: «Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 18:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 5 января, будет обесточена часть Холодногорского района, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".